Nieuw Roosendaals theaterfestival heeft ambitie

De voorstellingen vinden ook plaats in de schouwburg zelf, in een nabijgelegen huis en in Het Wapen van Roosendaal. Drie Maal Plankenkoorts is de initiatiefnemer.



Woordvoerder Ad Paantjens geeft aan: ,,Al jaren bezoeken wij de Boulevard-festivals overal in de grote steden. Wij vinden dat het West-Brabantse publiek ook kennis moet kunnen maken met een vergelijkbaar festival, met professionele groepen uit de grensstreek die aantrekkelijke voorstellingen brengen. Onze ambitie is de komende jaren dit festival uit te breiden en een plaats te geven in het Roosendaalse culturele leven.’’