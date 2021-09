Nieuw plein en jeu-de-boulesbanen in opgeknapt centrum Rucphen

Wethouder René Lazeroms onthulde vrijdagmiddag samen met Piet van den Broek, voorzitter van jeu-de-boules-club De Ketsers, het naambord van het nieuwe plein: Markt. De wethouder memoreerde dat vanaf 2010 door de gemeente met belanghebbenden vanuit verschillende hoeken van de Rucphense samenleving aan de plannen gewerkt is. ,,Ze zijn nog niet allemaal gerealiseerd, er wordt naast het plein nog volop gebouwd. We verwachten dat de Markt begin november helemaal af is’’, aldus Lazeroms. Bedoeling is wel dat er volgende week al een kermis op komt. Een deel van de kermis krijgt dan nog een plekje op het Raadhuisplein.

We verwachten dat de Markt begin november helemaal af is

Terug naar het centrum

De Ketsers is terug in het dorpscentrum waar 12,5 jaar geleden met jeu-de-boules begonnen werd. ,,We moesten twee jaar naar banen nabij Woon- en Zorgcentrum Kerkakkers. Die vormden een geweldig alternatief, maar we horen in het centrum’’, zei Piet van den Broek.