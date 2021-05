Nieuw pastoraal team voor Norbertusparochie

Missionarissen

Een heleboel veranderingen in één keer. ,,Zo hebben wij dat ook ervaren", zegt vicevoorzitter Kees Maas van het parochiebestuur. Het is begonnen bij de congregatie Societas Verbi Divini (SVD, het Gezelschap van het Goddelijke Woord). Vroeger een heel grote congregatie met missionarissen over de hele wereld. De laatste jaren komen veel SVD-paters terug naar Nederland om hier parochies te ondersteunen. Dat doen de paters in Breda en ze kozen Roosendaal als tweede stad om hun werk te doen. ,,Ze willen hun communauteit hier nieuw leven inblazen", zegt Kees Maas. ,,Het bisdom deelde ons mede dat ze kwamen.” De paters die naar Roosendaal komen zijn Bert Wooning (NL), Anthony Varghese (India) en Igo Renjaan (Indonesië). Volgens Maas zijn het ‘aardige, jonge mannen, die ongetwijfeld nog veel moeten leren'. De opzet is dat de SVD-paters een langdurende relatie met de Norbertusparochie gaan opbouwen.

Keerzijde

Maas: ,,De keerzijde is dat we noodgedwongen afscheid moeten nemen van ons huidige team. Daar hebben we helaas niks over te zeggen.” Zo gaat pastoor Ronald van Bronswijk op 1 september naar de Vijfheiligenparochie in Made. Vicaris-generaal Marc Lindeijer wordt de nieuwe pastoor in Roosendaal. Hij verhuist naar het klooster van de OLV-kerk aan de Kade, waar ook al twee zusters Franciscanessen wonen.