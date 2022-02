Nieuw onderkomen voor Roosendaals familiebedrijf De Wild op De Meeten II

Dat Roosendaalse familiebedrijf, dat handelt in houtversnipperaars en andere machines en gereedschap voor tuin en park, is nu nog gevestigd in twee losse panden vlakbij.



Die twee locaties, aan De Meeten en de Electronweg, worden samengevoegd in een nieuw onderkomen van meer dan 4.000 vierkante meter, tussen het Spectrum en de Elementweg. De handelsonderneming verwacht op de nieuwe stek op bedrijventerrein De Meeten II meer doorgroeimogelijkheden.



Het Zeeuwse aannemersbedrijf Fraanje is momenteel bezig met het storten van beton. Deze zomer moet het pand af zijn. De Wild, dat sinds 1969 in de huidige vorm bestaat, verwacht in september of oktober het nieuwe onderkomen in gebruik te kunnen nemen.