Nieuw: magazine Pindah*, ‘glossy met een Indisch tintje’

Verdachte van steekpar­tij bij Jumbo in Roosendaal is 29-jarige man uit Polen

8:52 ROOSENDAAL - Die man die dinsdagmiddag rond 15.25 uur werd aangehouden na een steekpartij voor een Jumbo-supermarkt in Roosendaal is een 29-jarige man uit Polen, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast en wordt op een later moment verhoord. Het slachtoffer heeft nog geen aangifte gedaan.