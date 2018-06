Nieuw leven voor Hondekop

Geschuurd werd zaterdag nog niet aan de donkerblauwe Hondekoptrein, want de bijeenkomst rondom de zogeheten 220.902 was vooral bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven voor de opknap van het 115.000 kilo wegende gevaarte. De restauratie begint vermoedelijk in augustus, nadat eerst nog enkele werkwagons met materieel zijn aangevoerd. De nieuwe enthousiastelingen maakten zaterdagmiddag niet alleen kennis met de trein zelf maar ook met de ruim 30 huidige vrijwilligers van de landelijke Stichting Hondekop.

Stukje zeil

Onder aanvoering van initiatiefnemers Erik de Zwart (oud-deejay) en Paul van der Lugt (tv-maker) werd het zeil zaterdag een klein stukje omgeslagen zodat de Hondeneus zichtbaar werd. Belangstellenden konden zo ook een kijkje nemen in de bejaarde Beneluxtrein die tot 1985 dagelijks Roosendaal passeerde, onderweg van Amsterdam naar Brussel of weer terug.

Ronald Nijman uit Deventer bij de vrijgemaakte neus van de Hondekop trein 220902. Sinds vijf jaar is hij vrijwilliger bij de Stichting Hondekop.

Voor de doorgewinterde treinfanaten van de club gesneden koek. ,,Kijk, hier moet het keukentje komen", zegt Marian Nijman als we samen in het half donkere gangpad lopen langs die karakteristieke zes persoons coupés met schuifdeuren. Samen met haar man Ronald knutselde ze vijf jaar mee aan de 766, een andere ouwe Hondekop met vier wagenstellen. ,,Die trein rijdt weer. In Amersfoort. Je kunt 'm huren voor een feestje of zo. Dat gaat over twee jaar hopelijk ook met deze 220.902 gebeuren."

Werkvakantie

De Nijmannetjes wonen in Deventer en maken er geen probleem van af en toe een weekend of vakantieweek aan hun treinopknappassie te besteden. Voor nieuwkomer Hans Hillerstrom is dat niet nodig, hij woont in Roosendaal en kan straks van huis uit gaan klussen. ,,Ik hou van dat grote materieel en van de spoorhistorie van de stad waarin ik geboren ben. Mijn opa, Nelis van Iterson, was machinist en heeft de overgang van stoom naar elektrisch nog meegemaakt. Dat is een extra motivatie. Er wordt veel te veel erfgoed weggedaan, vind ik. Ik ben blij dat ze deze trein niet weggeflikkerd hebben."