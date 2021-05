Nieuw Leonardushof bijna klaar, bewoners voor de feestdagen weer in Wouw

Beroofde Belg had zelf wiet gestolen in Roosendaal

4 mei ROOSENDAAL/BREDA - Het slachtoffer in de zaak had bij de politie eerst gezegd dat hij gewoon een rondje aan het fietsen was en dat hij toen overvallen werd. Hij had echter buiten verdachte Mahmoud S. gerekend. Die wilde bij de politie meteen schoon schip maken. Hij vertelde dat hij een drugsdealer was en dat hij even daarvoor was bestolen van 200 gram wiet.