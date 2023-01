Nieuw festival Undercover dit weekend voor het eerst in Roosendaal

De skileraren bij Snowworld in Rucphen draaien overuren: ‘Het overtreft onze verwachtin­gen’

RUCPHEN – Na drie ‘coronawinters’ is het opvallend druk in de overdekte skihal van Snowworld in Rucphen. Wintersportfanaten gaan massaal nog even op les. ,,Hadden we maar meer skileraren”, verzucht manager Marco Besselink.

6 januari