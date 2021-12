Nieuw en groter hekwerk in Rozenven moet planten, vennen én bezoekers beter beschermen

Maar de belangrijkste reden is toch wel groenbescherming. Het natuurgebied herbergt namelijk een hoop bijzondere plantjes, zegt Fieret. Denk aan de blauwpaarse klokjesgentiaan en beenbreek. Dat hek moet er voor zorgen dat mensen en bijvoorbeeld hun honden van de paden afwijken en die zeldzame flora vertrappen.



En dan is er nog het probleem met watercrassula, een woekerplant die op dit moment op meer plekken in de regio fel bestreden wordt. Watercrassula is een oeverplant die veel in aquaria wordt gebruikt. In de Nederlandse natuur zorgt het echter voor veel ellende.



Bestaand groen is niet tegen het woekerende plantje opgewassen en watercrassula verdringt inheemse planten. Het plantje duikt steeds vaker op, omdat mensen vaak hun aquarium mét het groen leeggieten in natuurgebieden.