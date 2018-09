Nieuw 'eigen' paviljoen voor Oudenbossche tennisclub OTC

Het gebouw gaat van gemeentelijke handen over in dat van de club. Een symbolische transactie waarvoor OTC één euro op tafel legt. De club pakt de overdracht meteen aan om een nieuw tennispaviljoen aan te leggen. Op de algemene ledenvergadering van 20 augustus gingen de tennissers in meerderheid akkoord met een meer eigentijds complex.

De verbouwing is volgens wethouder Hans Wierikx geen overbodige luxe. ,,Het paviljoen is ietwat gedateerd. Sanitair en natte ruimten zijn niet meer van deze tijd. Het paviljoen wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats.''

Op de schetsen is kantine met keuken ingetekend. Daarachter zijn dames- en heren kleedkamers en toiletten. Twee grote bergruimtes, kasten, speelhoek, bestuurskamer en overdekte buitenruimte maken ook deel uit van het ontwerp.

Het tennispaviljoen werd in de zomer van 1979 geopend als geschenk voor het 45-jarig bestaan. De club telde toen zo'n zeshonderd leden, dat aantal schommelt een kleine veertig jaar later rond de vijfhonderd. Wierikx zegt dat de nieuwbouw daar ook op gebaseerd is. ,,Het gebouw wordt op dezelfde plek heropgebouwd, maar is iets kleiner van omvang.''