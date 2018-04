Nieuw college Halderberge wil samen vooruit, met de nadruk op samen

Dorpsgeno­ten sturen een kaartje naar onfortuin­lij­ke Goof Feijtel, 'Kamer behangen met wenskaar­ten'

17:20 ROTTERDAM – Het was en is nog steeds het gesprek van de dag in Dinteloord: het ongeluk van Goof Feijtel. Hun gehandicapte dorpsgenoot werd zondagochtend vroeg op zijn elektrische driewieler aangereden door een auto en belandde zwaargewond in een Rotterdams ziekenhuis.