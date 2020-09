Nieuw: bierwandelingen door binnenstad Roosendaal

Van een zoutloos dorpje een bruisend Sprundel maken, dat is Jac van Trijp wel toever­trouwd

15 september SPRUNDEL – Ze zijn er nog; mensen die zichzelf compleet wegcijferen om het eigen dorp zo goed mogelijk uit te dragen. In Sprundel is dat Jac van Trijp. Het dorp hangt van evenementen aan elkaar en er is maar weinig waar Van Trijp niet zijn schouders onder zet. Hij speelt daarbij graag de rol van rangeerder: als iets goed op de rails is gezet, mag de Sprundelaar het graag overdragen aan een volgende groep organisatoren. Op de koffie thuis in het voormalig Rabobank-kantoor in de Fatimastraat komt meteen het Sprundels Wonder, een machtig caramelgebakje, op tafel.