'Niets is zo duurzaam als gebruikt meubilair'

Merken als Queeboo, Eames en Ahrend verkopen designmeubelen met een flink prijskaartje. Een op het oog simpel meubelstuk kost duizenden euro's. ,,Er bestaan al zoveel mooie spullen, dus waarom zou je een nieuw exemplaar kopen?", vraagt Van de Wetering zich af. Dat was voor hem de reden om Fraaai op te zetten.

Hij werkte altijd, en werkt nog steeds, bij het bedrijf van zijn vader. ,,We zitten in de kantoorinrichting. Ik kwam vaak in aanraking met spullen die ik zelf mooi vind. Tweedehands paste niet echt in ons straatje, dus ik ben ernaast voor mezelf begonnen. Puur omdat ik het zelf heel mooie spullen vind, met vaak een verhaal erachter.

Quote Eerlijk gezegd draait het bij de meeste mensen om de prijs Edgar van de Wetering

,,Ik verkoop alleen wat ik mooi vind. Kwaliteitsspullen, klassiekers. Replica's vind ik niks. Niet iedereen zal het zien, maar ik zie altijd dat de kwaliteit minder is. Dat is zonde van het product. Ik sta achter elk product dat wij verkopen. Als ik het niet verkocht krijg, is het niet erg. Dan kan ik het bij wijze van spreken in mijn eigen woonkamer neerzetten."

Bureaustoel

Een voorbeeld van zo'n klassieker is de Vitra bureaustoel van Eames. ,,Dat zijn klassiekers waar mensen naar op zoek gaan en ook tweedehands voor willen betalen. Ze zijn zelfs te zien in een reclame van Haribo. Nieuw kost die stoel 2.200 euro. Dat is gewoon heel veel geld. Ik knap hem op tot het in nieuwstaat is en kan hem tussen de 500 en 600 euro verkopen. Dat scheelt aanzienlijk", vertelt hij.

De gebruikte designmeubelen haalt hij overal en nergens vandaan. ,,Ik kom ze weleens op Marktplaats tegen, maar ik krijg ook mailtjes van mensen die hun woonkamer gaan veranderen en iets te verkopen hebben." Het duurzame aspect van de tweedehands meubelen is voor veel klanten van Van de Wetering mooi meegenomen.

Feiten Onderzoeksbureau Marktdata heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak consumenten kiezen voor tweedehands artikelen. Tweedehands kleding lijkt het meest populair: de markt daarvoor groeit 21 keer sneller dan die voor nieuwe kleding, maar ook tweedehands meubels zijn in trek. Voor bijvoorbeeld een fauteuil is het meest genoemde aankoopkanaal een meubelzaak of woonwarenhuis. 16 procent van de consumenten overweegt een fauteuil tweedehands te kopen en 10 procent denkt aan een aanschaf via internet. Online kopen consumenten eerder tweedehands meubels (14 procent) dan nieuw (8 procent). Onder jongeren is dat zelfs 18 procent.

,,Ze zeggen weleens: hebben we toch nog iets goed gedaan voor het milieu. Maar eerlijk gezegd draait het bij de meeste mensen om de prijs. Veel mensen vinden de meubels nieuw te duur", legt hij uit.

,,Ik zorg ervoor dat het bijna altijd in nieuwstaat is op het moment dat het verkocht wordt. Ik maak het product helemaal schoon, repareer wat kapot is en bekleed iets opnieuw als het nodig is. Al zit er ook een nadeel aan: als iemand zes stoelen bij ons koopt en er een half jaar later nog twee wil, is de kans klein dat ik ze op voorraad heb."

Oceaanplastic

Een duurzaam, circulair merk. Dat is wat Fraaai is. In de toekomst hoopt de eigenaar een eigen bezorgservice te hebben. ,,Met een busje. Wel elektrisch dan, hè? Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil een zo breed mogelijk assortiment, al is dat in deze tijden lastig. Marktplaats en veilingen maken het best moeilijk om spullen in te kopen. Omdat ik niet altijd evenveel spullen tegenkom om te verkopen, heb ik ook een paar producten die ik wel nieuw verkoop.

,,Wel zorg ik ervoor dat ze zo duurzaam mogelijk zijn. Zoals de stoeltjes van Pix, bijvoorbeeld. Die zijn gemaakt van oceaanplastic. Als ik zoiets verkoop, moet het van gerecycled materiaal zijn. Het moet iets positiefs bijdragen aan het milieu. Uiteindelijk is natuurlijk niks zo duurzaam als gebruikt, hoe duurzaam het ook geproduceerd mag zijn."

Omslagpunt

Sinds Van de Wetering een kind heeft, is hij zich meer gaan verdiepen in duurzaamheid. ,,Dat is een omslagpunt geweest, we kijken nu meer naar de toekomst. In het dagelijkse leven let ik er ook op. We hebben een offerte aangevraagd voor zonnepanelen. Al is het probleem met duurzaamheid vaak dat het qua aanschaf een stuk duurder is. Behalve bij mij", vertelt hij lachend. ,,Iets duurzamers dan een gebruikt product is op de markt nog niet te vinden."

Op een schone wereld leven is voor de eigenaar van Fraaai belangrijk. ,,Ik vind dat je naar jezelf moet kijken, want wat een ander doet, heb je weinig over te zeggen als particulier. Als je zelf je spullen netjes recyclet en ervoor zorgt dat je het allemaal netjes houdt en je het gevoel hebt dat je goed bezig bent, is het goed. Ik vind het belangrijk dat we op een nette, schone wereld leven."