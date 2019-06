‘Niet zomaar greep in reserves doen voor zwembad’

Het college wil 2,5 miljoen euro uit de algemene reserve halen en dat potje verder aanvullen met ‘toekomstige incidentele baten'. Dat voorstel werd donderdagavond besproken tijdens de vergadering van de commissie algemeen bestuur en middelen. Die ging over de zogeheten Kadernota 2020.

VVD: Schrappen in onderhoud wegen en groen is geen goed idee

,,Wij staan achter de ambities van het college, maar om nou zomaar een greep uit de reserves te doen, te schrappen in het onderhoud van wegen en groen en het weerstandsvermogen te verlagen, daar moet u nog maar eens goed over nadenken", zei Hilde Spijkers. ,,Sterker, wij bereiden een aanpassing van dit onderdeel van uw voorstel voor dat we tijdens de raadsvergadering zullen inbrengen.”

Bijval PvdA en RVP

Spijkers vindt dat er gespaard moet worden voor het nieuwe binnenbad en pas als alle plannen goed in beeld zijn, beslissen hoeveel geld er uit de reserves aan besteed kan worden. Ze kreeg bijval van de PvdA en de RVP die met belangstelling naar het amendement uitkijken.

D66 bezorgd om verlagen weerstandsvermogen

D66 was vooral bezorgd over het collegeplan om het weerstandsvermogen van de gemeente verlagen. Marion Buijk: ,,Er zijn allerlei ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan Brexit en toekomstige ingrepen vanuit het rijk in het gemeentefonds, die tot financiële onzekerheid kunnen leiden. Het lijkt ons goed stevig in de schoenen te staan.”

Volledig scherm Archieffoto Marion Buijk, burgerlid D66.