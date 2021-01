Niet Roosendaal, maar juist Halderberge is veel kwijt aan vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling

Iedereen gaat op zoek naar zijn roots: grote stijging gebruik West-Bra­bants Archief

12 januari ROOSENDAAL - Over haar overgrootvader gaan de mooiste verhalen rond in de familie. Sus de Brouwer, dat was zijn bijnaam en zo kende Roosendaal hem. Sus verloor al op jonge leeftijd een been, bij het kooltjes zoeken op het spoor. ,,In de smokkel kwam die holle prothese later goed van pas.’' Annika Jacobs (22) schudt de anekdotes zo uit haar mouw.