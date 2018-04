Niet langer de trein, maar kunst als kloppend hart van hotel Goderie in Roosendaal

ROOSENDAAL - Hotel Goderie aan het Stationsplein in Roosendaal onderging een metamorfose. Niet langer een 'treinenlook', maar kunst in allerlei vormen. Dat begint al als je binnenstapt; bij de receptie staan twee kleurrijke stoelen van kunstenaar Joep Luijckx. Gasten gaan erin zitten om even te schommelen of om nog meer kunst te bekijken dat aan de wanden van de vernieuwde entreehal hangt.

Vanwege de ligging aan het Stationsplein, had het hotel van oudsher een band met het spoor. Dat zal altijd blijven, maar voor hoteleigenaren Guillaume en Antoinette Cremers was het verdwijnen van de internationale sneltrein uit Roosendaal aanleiding na te denken over de restyling van hun uitspanning.

Quote De opening op 20 april is om tien voor twee. Als je naar de wijzers van de klok kijkt, begrijp je waarom. Het is dan net alsof de klok lacht, een mooiere tijd bestaat niet Antoinette en Guillaume Cremers

Op de begane grond zijn minder replica's van treinen te vinden, maar des te meer kunst. Schilderijen, pentekeningen, sculpturen, collages, lampen en dus ook twee stoelen. In de lobby, brasserie, restaurant en zelfs op de muur tegenover de toiletten is kunst te vinden. ,,Hotel Goderie als galeriehotel, hier kun je altijd kunst bezichtigen. Behalve in onze kamers, daar kom je voor je rust", aldus Antoinette Cremers.

Natuurlijke materialen

Veel van de doeken, tekeningen en beelden zijn van haar hand. Ze werkt graag met natuurlijke materialen als wol, zijde en bijenwas. Samen met haar collega's Ro-Nalt Schauwen en Joep Luijckx heeft ze hotel Goderie gedecoreerd met kunstwerken. De tentoonstelling van de drie heet De Wenteling en wordt vrijdag 20 april feestelijk geopend. Het is de bedoeling dat ook andere creatievelingen hotel Goderie als podium gaan gebruiken. De huidige expo loopt door tot 31 augustus.

Antoinette: ,,Ons werk is net als een rijdende trein continu in beweging. Het verandert, dus wentelt. Maar vrijdag staat niet alleen in het teken van de expo, het is ook de opening van onze nieuwe receptie en we vieren het 20-jarige jubileum van Guillaume als hoteldirecteur."

1907

George en Brigitte Cremers namen het hotel in 1982 over van weduwe Elly Goderie. Sinds 1998 zwaait Guillaume de scepter in het pand dat in 1907 werd gebouwd. Goderie telt nu 46 kamers. ,,Bijna alle kamers zijn gemoderniseerd, de bedden zijn groter, we gebruiken duurzame materialen en maken gebruik van kleurrijke led-verlichting", aldus Guillaume. Hij verwacht niet dat het verdwijnen van de internationale trein voor minder gasten zorgt. ,,Nee, dat geloof ik niet. We hebben ons eigen netwerk, daar hebben we de spoorwegen niet meer voor nodig."

De opening van de nieuwe receptie, tentoonstelling de Wenteling en het jubileum van Guillaume Cremers wordt vrijdag 20 april gevierd vanaf 13.50 uur. Antoinette en Guillaume: ,,Dat is dus tien voor twee. Als de wijzers van de klok die tijd aangeven, is het net of de klok glimlacht. Een mooiere tijd bestaat niet."