Niet iedereen welkom op informatieavond SUEZ over Biomineralen

11:45 ROOSENDAAL - Er komt geen nieuw verkeersonderzoek op de Flintdijk en de Onyxdijk in Roosendaal. Dat laat wethouder Cees Lok weten in antwoord op vragen van SP, GroenLinks en PvdA. Die partijen blijven vrezen voor de verkeersveiligheid in die straat.