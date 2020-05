Niet binnen zwemmen? Dan springen we de Vliet in

OUD GASTEL - Van alle sporters kwamen zwemmers door de corona-restricties dit voorjaar nog het zwaarst in de knel. De Roosendaalse zwemvereniging Hieronymus pakt de draad weer op. Om aan voldoende zwemuren te komen traint de club zowel in De Stok als in de Roosendaalse Vliet.

Het was een hard gelag toen de zwemmers van de Roosendaalse hoofdklasser half maart niet langer baantjes konden trekken in De Stok. ,,Anders dan veel andere sporten werd het zwemmers onmogelijk gemaakt te blijven trainen‘’, zegt voorzitter André van Loon, ,,Een enkeling probeerde het thuis met een eigen zwembadje en een trekveer. Anderen trokken al vroeg naar de Galderse Meren. Met een wetsuit goed te doen.‘’

Uurtje trainen

Nu de wedstrijdbaden weer gebruikt mogen worden, staan de zwemmers, waterpoloërs en triatleten te popelen om contact te maken met het water. ,,We zijn terug in De Stok. Voor de jeugdleden geen probleem, maar onze jongeren moeten wel afstand houden. Met maximaal twaalf leden tegelijk kunnen we dan een uurtje trainen. Normaal liggen ze vijf à zes uur per week in het water. Op zoek naar alternatieven rolde de Vliet achter Gastel Sfeer eruit.‘’

De 15-jarige Teun van der Schier uit Bergen op Zoom stapt na een uurtje crawlen door het donkere Vlietwater de steiger op. ,,Het is even wennen. Je ziet de bodem niet en als de zon zo laag hangt, wijk ik al snel van mijn lijn af.‘’ Teun is specialist op de vlinderslag, maar daar heeft hij in open water weinig aan. ,,De armslag is met zo'n strak wetsuit niet te maken. Ik hou het bij crawlen.‘’