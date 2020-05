Niet alleen het sluipverkeer rijdt te hard op de N640 bij Hoeven

Wijkhuizen zijn huiverig voor heropening: 'Wel een beetje eng’

11:00 WEST-BRABANT - De buurthuizen in West-Brabant zitten in een spagaat. Aan de ene kant is er blijdschap dat ook zij per 1 juni weer de deuren mogen openen. Er komt al weken geen euro meer binnen en de bodem van de spaarrekening komt overal langzaam maar zeker in zicht. Aan de andere kant: kaarten, sjoelen... het zal allemaal anders moeten dan voor corona. En dan zijn er ook buurthuizen die geen enkel risico willen nemen en nog weken dicht blijven. ,,Dit vinden wij niet te doen.’’