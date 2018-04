Niet alle Marklanders hebben trek in meerdaagse reisjes naar York

OUDENBOSCH - Terwijl klasgenoten kanovaren op de Lesse of de kathedraal van York bezoeken, houden derdejaars scholieren van vmbo Markland College een rampenoefening. Het is op de Oudenbossche scholengemeenschap de week van de meerdaagse reizen. Vliegen naar Barcelona, per nachtboot naar Engeland of per bus naar Chateauloux of de Ardennen. 65 derdeklassers zijn op school achtergebleven. Zij krijgen een 'educatief thuisblijfprogramma'. Waarom zijn ze niet mee eigenlijk?

De muur

Manon van der Welle (15) uit Oud Gastel wilde best graag naar York. ,,Maar ik ben blijven zitten. Vorig jaar wel ingeloot voor Berlijn en twee jaar achter elkaar dik vierhonderd euro op tafel leggen, vond mijn moeder te gortig.'' Ze mist het nu niet en de activiteiten op school zijn ook best aardig. ,,Van Berlijn had ik ook grote verwachtingen, maar de muur hebben we niet gezien. En het bezoek aan een concentratiekamp was best heftig.'' Haar vriendin en dorpsgenote Dinanda Ploeg (16) ging wel over naar de vierde. ,,Ik koos voor het Ardennenkamp. Erg leuk, vooral sportief bezig geweest in de natuur.''

Quote De meerdaagse schoolreizen variëren van 375 tot 435 euro. Inderdaad niet goedkoop Ad van Loon, Markland College

Te laat

Daphne had naar Berlijn gewild, maar voor die reis bestond dit jaar te weinig belangstelling. ,,Voor York was ik vervolgens te laat.'' Zo heeft elke leerling wel een verklaring om 'thuis te blijven'. Teamleider mavo Ad van Loon rangschikt ze onder drie oorzaken: financiën , cultuur of 'geen zin'. ,,Variërend van 375 tot 435 euro eigen bijdrage zijn het inderdaad geen goedkope reisjes meer. We stimuleren leerlingen vanaf de brugklas een spaarpotje aan te leggen, maar ik kan niet in iemands portemonnee kijken. Verder is het vanuit geloofsovertuiging niet iedereen toegestaan mee te reizen. En soms maak je een kind niet blij met een lange trip en excursies, terwijl ze het hier best naar de zin hebben.''

Macklemore

Robert de Groot (15) uit Hoeven bijvoorbeeld. Hij mag slachtoffer spelen bij de rampenoefening als apotheose van een intensief dagje meekijken bij politie en brandweer. Na brandjes blussen en reanimatie toepassen is het menens. Robert komt in botsing met een fiets en ligt gewond voor de auto, waarin nog eens twee slachtoffers. Geduldig wacht hij op de hulpverleners. Intussen vertelt hij waarom hij het retourtje York weigerde. ,,Ik had al kaartjes voor Macklemore vrijdagavond in de Arena. Wilde ik voor geen goud missen.''