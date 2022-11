Niet alle graffiti wordt in Roosendaal snel schoongemaakt

ROOSENDAAL - Graffiti. Op de wanden van The Loods aan de Oostelijke Havendijk genieten we ervan en laten we de term ‘kunst’ vallen. Maar op de geluidswal van de A58 of op de muur van Tussen de Markten vinden we het afschuwelijk en zijn we van mening dat het bijdraagt aan de verloedering van de stad.