Niet alle bouwprojecten liggen stil door PFAS

Burgemees­ter schrikt van ‘omvang en gevaarzet­ting’ cocaïnewas­se­rij Sint Willebrord

9:37 SINT WILLEBRORD - Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is geschrokken van de cocaïnewasserij die maandagavond in de Dorpsstraat in Sint Willebrord is opgerold. ,,Ik ben verbaasd en geschokt. Het is zo groot opgezet en dan op die plek. Misschien wel slim achter een bezinepompstation, maar wel vlakbij woningen in de bebouwde kom. Je moet er niet aan denken dat de boel in de fik vliegt."