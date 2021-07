Niemand rekent meer op de komst van een kabelbaan naar Roosendaal: ‘Maar het blijft een mooie droom’

Positivis­me over plan kabelbaan Roosendaal: moed om door te gaan

18 augustus ROOSENDAAL - De initiatiefnemers van een kabelbaan tussen het Roosendaalse centrum en Rosada/De Stok zijn positief gestemd over de voortgang van het plan. ,,Verschillende radars zijn in gang gezet en we wachten even af. Eind deze maand verwachten we de eerste resultaten'', zegt Ewald Sieben.