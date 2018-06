Niederer: communicatie gemeente Roosendaal kan beter

Volgens de burgemeester wil het college samen met de raad nieuwe afspraken maken over communicatie. ,,Het is een goede suggestie om raadsvoorstellen voortaan te voorzien van een verbeterde communicatieparagraaf. Na de zomervakantie gaan we daar invulling aan geven en u daarbij betrekken. Maar met alleen deze aanpassing zouden wij onze inwoners te kort kunnen doen. Het is de ambitie van ons college om de lat hoger te leggen. Samen willen we werken aan een communicatievere gemeente. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad, college, griffie, ambtenaren en onze partnerorganisaties", aldus Niederer in zijn brief.

Gebrekkig

Hij reageert hiermee op de voltallige raad die vindt dat de gemeente inwoners beter op de hoogte moet brengen en houden van beleid. ,,De communicatie is gebrekkig. Enerzijds over het proces aan de voorkant ('mocht ik als inwoner nu meedeken of meebeslissen?') en anderzijds is er minimale of geen communicatie als een voorstel tot uitvoering komt. Inwoners willen graag weten wanneer er wat gebeurt en of ze nog mogelijkheden hebben om te reageren. Hoogste tijd voor een betere aanpak. Dat scheelt tijd, geld, bezwaarschriften en frustratie", aldus de fracties.

Andere verhouding

Niederer geeft aan dat de verhouding tussen de gemeente en haar bewoners verandert. ,,We gaan van een hiërarchische top-down samenleving steeds meer naar een duurzame bottum-up netwerkmaatschappij. We willen meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving en burgerparticipatie vergroten. Daarnaast is het uitgangspunt dat inwoners, ondernemers en instellingen vanaf het begin invloed hebben."

Quote Dagelijks wordt er geanaly­seerd wat er extern speelt en of er punten zijn die meer aandacht nodig hebben Jacques Niederer

Volgens de burgemeester zet de gemeente Roosendaal elke dag uitgebreide middelen in om inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen zorgvuldig te informeren. ,,Dat gebeurt onder meer via onze website. Dagelijks wordt er geanalyseerd wat er extern speelt en of er punten zijn die meer aandacht nodig hebben."

Na de zomer