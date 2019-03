Niederer botst met ChristenUnie in debat over herdenking 75 jaar bevrijding in Roosendaal

Man zegt op zoek te zijn naar treinstati­on, wordt dan aangehou­den voor woningin­braak in Nispen

24 maart NISPEN - Een 27-jarige Algerijn zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Nispen. De man beweerde op zoek te zijn naar een treinstation, maar was vermoedelijk bezig met heel andere zaken. Hij wordt verdacht van een poging tot woninginbraak, het verstoren van de nachtrust en het plegen van erfvredebreuk. Dat meldt de politie.