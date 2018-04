Nicky Broos strooit weer met plannen

Huisves­tings­plan arbeidsmi­gran­ten Hoeven wekt onrust

16:23 HOEVEN - Twintig arbeidsmigranten in het voormalige politiebureau aan de Sint Janstraat 8 in Hoeven. Dat is althans het plan van de eigenaar van het pand, dat al geruime tijd leeg staat. Het plan wekt onrust in de omgeving, aanleiding voor Gisela van Beek van Lokaal Halderberge er bij het college vragen over te stellen.