Neuzen van alle ondernemers op Leisurepark De Stok staan dezelfde kant op

Roosendaal­se vmbo’ers snuffelen aan het échte werk

12 mei ROOSENDAAL - Een dikke pluim van de baas, want om 07.00 uur was Jeroen Broos (15) dinsdagochtend al fris en fruitig op de zaak. Hij is een van de vele Roosendaalse vmbo’ers die gisteren een dagje stageliepen bij bedrijven in de regio. De ‘doedag’ van Roosendaal On Stage moet de (studie)loopbaankeuze voor hen straks vergemakkelijken.