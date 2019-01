Neutbon komt dit jaar van Peet Quintus, pilsje wordt wel ietsje duurder in Tullepetaonestad

Een pakje van elf bonnen kost dit jaar 25 euro. Omgerekend wordt een pilsje daarmee wel iets duurder in Tullepetaonestad. Vorig jaar konden leutvierders veertien bonnen kopen voor 30 euro, of zeven voor 15 euro. Was een bon toen nog omgerekend 2,14 euro, dit jaar is één bon 2,27 euro waard.

Btw

Daar is onlangs met de aangesloten horeca-eigenaren (een kleine veertig in en om Roosendaal) toe besloten, zegt Corné Oosterbos, voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Dat gebeurt tijdens een speciale vergadering. Oosterbos: ,,We moesten de prijs iets omhoog schroeven, omdat de btw ook omhoog gegaan is.’’

Gebruiksvriendelijker

Daarnaast denken de ondernemers dat een maximale prijs van 25 euro voor een pak bonnen wat gebruiksvriendelijker is. Oosterbos: ,,Dat is het maximale bedrag dat je kunt pinnen, zonder dat je je pincode hoeft in te toetsen. Dat is wat makkelijker.’’ De club heeft dit jaar kunstenares Peet Quintus aangewezen voor het ontwerp van de bon. Oosterbos: ,,We kiezen ieder jaar een andere kunstenaar, het is een leuke artistieke uitdaging.’’

Veiling

Nieuw dit jaar is dat Quintus van haar ontwerp ook een olieverfschilderij heeft gemaakt, dat geveild moet worden. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Carnaval Roosendaal en dan in het bijzonder aan het kindercarnaval. Secretaris Joep van Rijswijk is in zijn nopjes met dat initiatief: ,,Een leuk initiatief. We hebben de laatste jaren zelf ook meer werk gemaakt van onze jeugdactiviteiten. De jeugd heeft immers de toekomst. Ook bij carnaval.’’