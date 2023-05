Nepvuurwapen, messen, bivakmuts en drugs ingenomen bij controles in Roosendaalse veiligheidsrisicogebieden

Nieuwe stap in transforma­tie Sint Jan tot cultuurtem­pel: bouwvergun­ning eindelijk aange­vraagd

ROOSENDAAL – Het had veel voeten in de aarde, maar de aanvraag voor een bouwvergunning voor de Sint Jan aan de Markt ligt bij de gemeente Roosendaal. Dat bevestigt Jan-Hein Sloesen van het Cultuurcluster Roosendaal, waar de voormalige kerk een onderdeel van is.