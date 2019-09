Nep-taxichaffeurs die gezin Van Santwijk in Bosschenhoofd overvielen nog niet gepakt, politie deelt tekeningen

De twee worden ervan verdacht in april vorig jaar het gezin Van Santwijk in Bosschenhoofd te hebben overvallen. Ze deden zich in Roosendaal voor als taxichauffeurs en namen vader Simon 's nachts mee in hun wagen. Direct nadat hij instapte, werd hij bedreigd met een mes. Hij moest alles afgeven wat hij bij zich had, waarna de ‘chauffeur’ hem naar zijn huis reed.