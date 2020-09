Nelly Singerling maakt op 92-jarige leeftijd parachutesprong voor het goede doel: ‘Ik was totaal niet nerveus’

Dit was de 21e keer dat Nelly Singerling uit een vliegtuig sprong. En zeker nog niet de laatste, als je haar mag geloven. Angst? Dat woord staat niet in haar woordenboek. ,,Ik was totaal niet nerveus, ik heb vooral genoten van deze sprong. Het gevoel van vrijheid vind ik heerlijk. In de lucht is er niemand de baas over je.” Samen met Jarno Goosman maakte ze een tandemsprong.