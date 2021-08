Nelli Cooman bij heropening van atletiekbaan Oudenbosch

Na alle sportieve inspanningen is er een feestje in en bij het clubgebouw. Meester: ,,Zowat alles is opgeschoond. Zo zijn de verspringbakken vernieuwd en is er een betere aanloopstrook zodat die nu de officiële lengte heeft. Dat geldt ook voor het speerwerpen. Alles is nu in orde voor officiële wedstrijden.”



De organisatie is nog bezig om te bekijken hoe Nelli Cooman bij de jeugd op een bijzondere manier ingezet kan worden. Al met al voorziet Meester door deze boost van de accommodatie een verdere toeloop van leden. Vooral door de opstartgroepen is er steeds nieuwe aanwas. Dit najaar zijn ook nog enkele kennismakingsmomenten voor nordic walking en hardlopen.