Nek-aan-nekrace voor leukste ontwerp tunnel Roosendaal

Willebrords slachtoffer (74) gecrashte vluchtauto is (voormalig) crimineel kopstuk

6:15 OUDENBOSCH / SINT WILLEBRORD - De 74-jarige automobilist die zondagavond zwaargewond raakte na een achtervolging door de politie in Oudenbosch, is een bekende van de politie. Het gaat om Jos van Z. uit Sint Willebrord, een (voormalig) kopstuk uit het criminele milieu in de regio. Het bejaarde slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond toen hij met zijn Audi RS tegen een andere weggebruiker knalde. Zijn toestand is kritiek.