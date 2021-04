Negen nieuwkomers blazen Rucphense PvdA weer nieuw leven in

RUCPHEN - Met de overstap van het enige PvdA-raadslid Ad Jongenelis naar - nota bene - de VVD leken de sociaal-democraten in Rucphen op sterven na dood. Niets is minder waar, want met negen nieuwe leden veert de partij weer op. Voorzitter Ton Bergenhenegouwen durft zelfs al aan drie zetels bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te denken.

,,We hebben er negen nieuwe leden bij gekregen, waaronder twee ambitieuze jongeren. Iedereen heeft er weer zin in.‘’ De PvdA-afdeling telt nu 26 leden; deelname aan de verkiezingen 2022 is gegarandeerd.

Begin dit jaar zag de toekomst voor het meest linkse geluid in Rucphen er somber uit. Jongenelis voelde dat de partij wegkwijnde en koos eieren voor zijn geld. Hij maakte een opmerkelijke ommezwaai en sloot zich aan bij de VVD. Bergenhenegouwen kondigde het einde van de partij aan, al hield hij nog een sprankje hoop.

Nieuw elan

,,De oogst van de voorbije maanden overtreft mijn stoutste verwachtingen‘’, aldus de 77-jarige PvdA-voorman, ,,Met nieuw elan gaan we zeker de verkiezingen in.‘’ Dat ervaring in het raadswerk bij alle nieuwkomers ontbreekt, baart Bergenhenegouwen geen zorgen. ,,In het eerste online-overleg gaven de nieuwe leden al blijk van grote betrokkenheid bij het wel en wee in Rucphen. Het bestuur staat ze met raad en daad bij en als landelijke partij kunnen we altijd terugvallen op het partijbureau.‘’

Quote In discussies over de energie­tran­si­tie merk ik dat deze raad niet goed nadenkt over onze toekomst. Wessel Kort

Om de partij weer terug in beeld te brengen, komen vier nieuwkomers voor een verhaal in de krant bijeen op de Neerhof in Sprundel. Het kale plein is bewust gekozen: al jaren heeft de gemeente plannen om de supermarkt hierheen te verplaatsen en de boel aan te kleden.

Over dorpsgrenzen

Mark van Diemen (51) en Alex Wagemakers (49) zijn beiden afkomstig uit Sprundel. Allebei al geruime tijd betrokken bij het dorpswerk, wijkoverleg en Alex is ook nog prins carnaval geweest. Hij vindt het tijd worden om over dorpsgrenzen heen te kijken. ,,Al zijn er veel parallellen met Sprundel. Neem de bestrating. Overal hergebruik van versleten materialen. In de dorpscentra voert blik de boventoon en is te weinig groen. Ondanks de omleidingsroute komt nog steeds vrachtverkeer dwars door de dorpen gereden.‘’

Weg gevaagd

Zo kan het duo nog wel even doorgaan, maar ze laten ook graag de twee jongste PvdA-ers Wessel Kort (20) en Shannon Venmans (19) aan het woord. Wessel is landelijk ook actief voor de partij bij de Jonge Socialisten. ,,We moeten voorkomen dat links wordt weggevaagd in Rucphen. In discussies over de energietransitie merk ik dat deze raad niet goed nadenkt over onze toekomst. Daar wil ik me sterk voor maken.‘’ Shannon hekelt op haar beurt de gebrekkige busverbindingen in Rucphen. ,,Voor studenten is het openbaar vervoer hier een crime.‘’ Dat ze zich aangetrokken voelt tot de PvdA komt omdat ze via haar studie beeldende kunst in het onderwijs terecht kwam. ,,De laatste verkiezingen maakte bij mij veel los, mijn standpunten kwamen het meest overeen met de PvdA.‘’

Bergenhenegouwen is trots op de aanwas. ,,Nog even en we stellen een ledenstop in‘’, lacht de krasse sociaal-democraat.