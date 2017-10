Negen bedrijven genomineerd voor Roosendaalse Ondernemersprijs

Bij Dé Business Award zijn dit ASK Romein, taxibedrijf De Groen en Moerings waterplanten. Bij de Small Business Award zijn de genomineerden Coppens Uitvaartzorg, Tierolff Muziekcentrale en Huize Vinkenbroek. Voor de City Award komen in aanmerking Financiële Meesters. Gossip Fashion en Lunchlokaal Noen.

Jury

Zij zijn geselecteerd door een zeskoppige jury. De uitreiking is op maandag 20 november in de Sint Jan. Het is de vijfde keer dat deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt.