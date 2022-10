Natuurhistorisch en Volkenkundig museum Oudenbosch staat water letterlijk aan de lippen

De hobbykamer van... Klap met de hamer leidt tot nieuwe inzichten

ROOSENDAAL - De hobbykamer van Ineke Hello uit Roosendaal heeft uitlopers tot aan de hal bij de voordeur. Hier treffen we de eerste ladekastjes met knutsel- en fröbelspulletjes. En wanneer we vervolgens een stap in de woonkamer zetten, worden we direct begroet door enkele wezens die zijn ‘geboren’, op de hobbykamer, waaronder een sympathiek ogende anderhalve meter hoge dinosaurus met een aktekoffertje.

11 oktober