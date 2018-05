Nationale Jongeren Herdenking ontroert in al zijn coolheid, Roosendaalse jeugd geeft eigen invulling

De goed bezochte Nationale Jongerenherdenking in Roosendaal maakte indruk. Een herdenking voor en vooral ook door jongeren, op hun eigen manier en met hun eigen emoties.

Volledig scherm roosendaal - 20180504 - jongerenherdenking in de kring.smartphone symphony in de grote zaal.petervantrijen/pix4profs © peter van trijen/pix4profs

Met rap, zang, dans, muziek, theater en gedichten waarin de getalenteerde en bevlogen jonge Roosendalers hun hart en ziel hebben gelegd.

,,Er zijn nog genoeg gevechten gaande", rapte Reduan Taha, bekend van The Voice Kids. En later tegen presentator Tim Hofman: ,,Wij zijn wel vrij, maar veel mensen nog niet. Daar moeten we wat aan doen." Het hart van de grootste cynicus zou ervan smelten.

Lichtmonument

Volledig scherm Roosendaalse jongeren maken een kaarsenmuur op het Tongerloplein. © peter van trijen/pix4profs Op het Tongerloplein zetten jongeren een boodschap op papieren zakjes die, met een kaars erin, een lichtmonument op de trappen vormden. 'I love you opa Jan' had Bryan van der Gugten (11) op het zakje geschreven. ,,Met een heel verdrietig smilietje", vertelt hij erbij. ,,Voor opa Jan die in de oorlog heeft gevochten."

Zijn broertje Martijn (7) deed hetzelfde voor opa Kees. ,,Die heeft in Nederlands-Indië gevochten", vertelt hun moeder. ,,Hij is ook beschoten en heeft in het ziekenhuis gelegen", vertelden de jongens even later aan Tim Hofman. ,,Eén verkeerde kogel en jullie hadden hier niet gezeten", antwoordde die.

Belangrijke steden

Volledig scherm Presentator Tim Hofman in gesprek tijdens Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin De Nationale Jongeren Herdenking vond alleen plaats in Amsterdam, Rotterdam en Roosendaal. ,,De drie belangrijke steden van Nederland", zei directeur Jan-Hein Sloesen met een lach.

Maar nog veel belangrijker vindt hij dat de jongeren het programma helemaal zelf bedacht hebben. ,,Ze wilden zelf per se Tim Hofman erbij hebben en dat hebben ze ook zelf geregeld."

Escape Experience

Volledig scherm In de escape room tijdens Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin In de escape Experience ervaren jongeren hoe het is als achter iedere deur gevaar kan schuilen. Het verhaal is echt gebeurd, vertelt Kaylee de Rijk van Stichting Jong. ,,Het gaat over de joodse familie Kleef uit de Hulsdonksestraat, die hun huis uit moesten.''



De deelnemers krijgen precies acht minuten de tijd om, door het oplossen van puzzels, die ene veilige plek in Roosendaal te vinden. Dat lukt maar net.

,,Spannend'', vinden Lis (12) en Tijl van der Plas (12). ,,Vooral omdat onze straat er ook in voorkwam.'' ,,Wel een stomme straat, want daar was het niet veilig'', vult Per van Hassel (11) aan. ,,We hebben in elk geval echt iets over de oorlog geleerd.''

Smartphone orkest

,,GTST!", fluisterde de hele zaal toen Sjoerd uit Meerdijk op het podium kwam. Maar acteur Guido Spek kwam het ontroerend mooie Smartphone Orchestra inleiden.

Alle smartphones in de zaal vormden samen een symphonisch orkest. Een voor een werden namen en leeftijden van jongeren genoemd.

Stipt om acht uur was de symfonie klaar en was het twee minuten muisstil in De Kring.

Volledig scherm Uitleg van het smartphone orkest tijdens Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Op borden in de foyer kan iederen zijn gedachten kwijt tijdens Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Na de Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal was er een optreden van Hofplein Theater in klooster Mariadal. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm In de escape room tijdens Nationale Jongeren Herdenking in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin