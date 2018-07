Nationale Jeugdronde 35 jaar, Nettie en Walther waren er altijd bij

FotoalbumOSSENDRECHT / ROOSENDAAL - Tijdens de derde etappe van de Nationale Jeugdronde is er een veldrit op het terrein van de Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. Terwijl de renners van Verhoeven Van Erp aan het bijkomen zijn van de rit, genieten hun begeleiders Nettie en Walther van Dorst even in de schaduw. Het duo was bij alle edities van de 35-jarige jeugdronde.

Nettie van Dorst is begeleidster van 9 meisjes van team Verhoeven Van Erp Meisjes. Walther neemt de 12 jongens van team Verhoeven Van Erp Jongens dit jaar voor zijn rekening.

Verhoeven Van Erp is de enige ploeg die alle 35 edities van de Nationale Jeugdronde heeft meegedaan. En Nettie en Walther zijn er altijd bij geweest. ,,Vroeger was het een grote kliek met iedereen samen, het was fantastisch. De jeugdronde is eigenlijk een fietsvakantie van een week voor kinderen van 10 tot 14 jaar."

,,Maar de mentaliteit van renners en ploegleiders is de laatste tijd zo veranderd. Ze gaan alleen maar voor de winst. En af en toe ook wel over de limiet hoor. Ik heb laatst een jongen van een andere ploeg betrapt die fietsbanden liet leeglopen."

Het jubileum uitstapje donderdag naar Drievliet hebben ze van genoten. Van de organisatie van de Jeugdronde heeft het tweetal een horloge gekregen. ,,Het noorden van Nederland heeft nog geen vakantie, dus alle kinderen konden makkelijk in alle attracties. Al die snelle dingen da's niks voor mij, maar ik ben nog wel in de botsautos geweest. Met de kleinsten die niet zo goed durfden, "vertelt Walther.

Echte hoogte- of dieptepunten kan het tweetal in 35 jaar niet echt opnoemen, maar elk jaar wel een top moment. ,,Het mooiste moment is toch op de zondagavond wanneer elke renner je komt bedanken voor de fijne week. En allemaal vragen ze dan alsjeblieft, alsjeblieft mag ik volgend jaar weer terugkomen. Hebben we het toch goed gedaan denk ik dan," zegt Walther.

Deze zondagavond verwacht Nettie wel dat er een traantje zal vloeien. Nettie en Walther stoppen er mee. ,,Volgend jaar zijn we allebei 70. Dan moeten we toch een beetje aan de gezondheid gaan denken. We zullen het erg gaan missen, maar we komen zeker kijken volgend jaar. Het afscheid zondag zal heel moeilijk worden."

Volledig scherm Nationale Jeugdronde 35 jaar, Nettie en Walther van Dorst waren er altijd bij. © Foto Alfred de Bruin

(Tik op foto voor groot formaat Fotoalbum)

Volledig scherm Jeugdronde houdt veldrit op Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. Foto: Tonny Presser/Pix4Profs - © Tonny Presser © 2018

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Veldrit van ongeveer 450 meter over het terrein bij Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. © Foto Alfred de Bruin