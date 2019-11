Nasleep brand kunstgrasveld DVO in Roosendaal: ‘Waarschijnlijk brandstichting’

ROOSENDAAL - Secretaris Piet van Osta is een dag na de brand druk bezig met alles te regelen. ,,Ik zit achter de computer een nieuw trainingsschema in elkaar te draaien". De gemeente is eigenaar van het veld en heeft dus de taak om alles af te wikkelen.

“We zijn erg geschrokken van de brand, die naar alle waarschijnlijkheid door brandstichting is ontstaan. De gemeente Roosendaal gaat als eigenaar van dit kunstgrasveld dan ook, samen met mensen van DVO, aangifte doen bij de politie”, aldus verantwoordelijk sportwethouder René van Ginderen. De politie laat weten dat de aangifte nog niet binnen is.

Laatste klus

Het kunstgrasveld van voetbalvereniging DVO’60 aan de Sportstraat in Roosendaal werd in de nacht van zaterdag op zondag voor 80 procent door brand verwoest. Voor Van Osta een wrang einde van zijn bestuursperiode. ,,Ik zou vanavond op de Algemene Ledenvergadering (ALV) alles overdragen want ik stop als bestuurslid. Nu krijg ik dit nog even op m’n laatste dag voor m’n voeten geworpen".

In een persverklaring zei de club eerder al: ‘Het kunstgrasveld is nog maar amper één jaar in gebruik en het is vannacht compleet vernield door waarschijnlijk brandstichting. Het veld is totaal onbespeelbaar geworden. De leden van DVO’60 zijn ernstige gedupeerd door deze actie van zinloos vandalisme'.

Elkaar helpen

,,We krijgen alle medewerking van de gemeente. Ook onze buren vv Roosendaal willen helpen. RBC is ook getroffen door deze brand. Met RBC hebben wij een contract dat zij van het kunstgrasveld gebruik mogen maken. Maar ja, dat gaat dus nu even niet door", aldus Van Osta die al 47 jaar bij de club uit Hulsdonk betrokken is. ,,Het is even passen en meten”.

Schade opnemen

Wethouder Van Ginderen: “Ik vind het prachtig om te zien dat vv Roosendaal spontaan hulp heeft aangeboden. Maar het blijft triest dat het nodig is.”

Verder laat de gemeente weten dat er dinsdag deskundigen komen om de schade op te nemen en om te kijken wat nodig is om die te herstellen. De hoop van de wethouder is dat de onderlaag nog voldoende intact is, zodat alleen de bovenlaag vervangen hoeft te worden.

Stoppen maar niet weg