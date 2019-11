Narreke Doremi van Tullepetaonestad mag het eindelijk van de daken schreeuwen: ‘Ik heb er zó veel zin in’

Terwijl de kans dat Roosendaal opnieuw een vrouwelijk narreke zou krijgen voorheen eigenlijk niet eens zo heel groot was, herinnert Verbogt zich: ,,We hadden twaalf sollicitanten, eentje meer dan voor de vacature van burgemeester. Daarvan was het merendeel man, één persoon was ouder dan 30. Van twaalf kandidaten gingen we terug naar zeven en toen terug naar drie: één man en twee vrouwen. En het zat heel dicht bij elkaar, we hadden écht drie kanjers. Maar Carmen was de allerbeste: ze heeft de goede leeftijd, ruime podiumervaring én ze kan fantastisch zingen. Ik heb er alle vertrouwen in.’’



Carmen zelf is vooral blij dat ze het na bijna een half jaar zwijgen ein-de-lijk van de daken mag schreeuwen: zij is Doremi, de nieuwe nar van Tullepetaonestad. ,,Hoe dichter 11-11 kwam, hoe meer ik de kriebels kreeg. Ik heb er zó veel zin in.’’