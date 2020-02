Nar Peerke

Unieke foto's: The Voice, de muzikale reis van Sophie Mol

15:10 ROOSENDAAL - ,,Ik had dit niet willen missen. Dit is echt een heel groot platform om snel bekend te worden!", zegt de Roosendaalse zangeres Sophie Mol (25) nadat ze afgelopen vrijdag uit het bekendste zangprogramma van Nederland is geknikkerd. Ze is drie keer op nationale televisie geweest en geeft een persoonlijk inkijkje.