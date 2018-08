Najaarskermis groeit weer in Roosendaal

De kermis telt rond de 20 attracties in de categorie groot vermaak en 20 in de categorie klein vermaak. De rest van de zaken zijn kramen en tentjes met verkoopartikelen (vooral food), gokkramen en spellen.

Kermismeester Corné Kriesels legt uit dat de groei komt doordat er meer oppervlakte beschikbaar is voor de kermis. ,,We kijken tegenwoordig per jaar hoeveel ruimte hebben. Door de ontwikkelingen met name op Stadsoevers is het elke keer anders. Dit jaar hebben we vooral op de Oostelijke havendijk meer plekken."