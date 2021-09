Nagelkerke mag terras ijssalon Oudenbosch overkappen

Maddey's beschikt reeds over het bekende roze terras met afrastering op de hoek van de Sint Elisabethstraat met de Fenkelstraat. Het terras loopt in de winkelstraat door tot aan de bakkerij eveneens van Jan en Sophie Nagelkerke.

Geen gevaar

Verkeerswethouder Jan Mollen ziet in de overkapping geen gevaar. ,,Het verkeer moet in de winkelstraat stapvoets rijden, maar het winkelend publiek moet er wel veilig langs kunnen lopen. Verder is met de initiatiefnemer gekeken of de parkeerplaatsen in de omgeving efficiënter in te richten zijn.’’

Voor het college is een goed horecabestand van belang, zeker na de zware periode. ,,Voor de ondernemer zijn er geen terrasmogelijkheden aan de achterkant. Het hoekterras fungeert goed, dus de overkapping stuit niet op bezwaren onzerzijds.’’

Parkeerdruk ook elders aangepakt

Parkeerdruk in het centrum van Oudenbosch vermindert met de aanleg van een vergroot terrein aan de Rooseveltstraat, waar de Hubo-winkel stond. Parkeerdruk wordt ook elders in de gemeente aangepakt. In woonwijken bijvoorbeeld zoals de Borcht in Oud Gastel. De ongeveer twintig bewoners van deze straat krijgen nog dit jaar extra parkeerplaatsen erbij.

In de portefeuille van verkeerswethouder Mollen is tenslotte nog geld vrij gemaakt voor een nieuwe bestrating van de Slikstraat. In het najaar wordt de weg tussen de Oudenbossche Vaartweg en Bosbad Hoeven opnieuw bestraat. Daarnaast wordt in de Slikstraat een kruispuntplateau aangebracht zodat de weg 60 kilometerzone wordt.