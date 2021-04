Nachttrein Brussel-Praag stopt ook in Roosendaal; krijgt station internationale allure terug?

Krabbebos­sen: van bleekneus­jes uit de jaren dertig tot wijs­neusjes van later

4 april RIJSBERGEN - In augustus 2020 viel het doek voor Krabbebossen. De jeugdinstelling in Rijsbergen die in 1933 begon als kleuterhuis voor bleekneusjes, sloot voorgoed. Tot verdriet van voormalig medewerkers Loes Gulickx (66) en John Jacobs (55). Namens de stichting Erfgoed Juzt richtten zij in Zundert een bijzondere expositie in over het rijke verleden.