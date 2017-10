Nacht van het Swaree niet langer in Roosendaalse garage

Hiermee komt een einde aan 'het liggen' in de garage, dat in populariteit de laatste jaren steeds verder toenam. Niet de eigenaar van de garage, maar de stichting Carnaval Roosendaal zelf zet een streep onder dit evenement. Al wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor de Nacht van het Swaree. Daarbij wordt gekeken naar een plek waar meer controle is op de deelnemers, van wie een klein deel zich te losbandig gedraagt. Wildplassen en vormen van vandalisme zijn voor het stichtingsbestuur de redenen om dit 'liggen' een andere vorm te geven.

,,Daarnaast maken we ons zorgen om de gelijke kansen voor iedereen'', zegt voorzitter Cor Verbogt. Bij het 'wachten op het wachten', dat op vrijdag om 11.11 uur officieel begint, worden door de wachtenden zelf al nummers uitgedeeld. Dit gebeurt buiten de organisatie om.

Toekomst

Bij De Kring is een optie genomen op alle ruimtes, al is het niet zeker dat daar gebruik van gemaakt wordt. ,,We gaan eerst in gesprek met een aantal betrokken feestvierders die met hun pootjes in de Tullepetaonse klei staan. We vragen hun om mee te denken over de toekomst van 'De Nacht', voordat we een besluit nemen.'' Verbogt meldt dat het besluit met pijn in het hart wordt genomen. ,,Waarbij we ons hebben laten overtuigen door de organisaties van zowel de Nacht als van het Swaree zelf.''