Naar hartenlust schilderen, zingen en dansen: cultuurhuis Bovendonk officieel geopend

Die plek is er nu. Zaterdag is Cultuurhuis Bovendonk, in het voormalige Da Vinci College, officieel geopend. ,,Sprookjes bestaan niet en dromen zijn bedrog’’, zei Geert van der Horst, de voorzitter van het bestuur, bij die gelegenheid. Maar deze droom kwam wel uit. En hoe. Het cultuurhuis huisvest 39 vaste gebruikers, van balletdansers tot koren en van fotografieclubs tot de School voor de Kunsten. Daarnaast zijn er nog eens vijftien incidentele gebruikers. Wekelijks komen er zo’n 2000 mensen hun hobby uitoefenen.

Corona

De eerste verenigingen, dakloos geworden omdat Mariadal en het voormalige Essent-gebouw een andere bestemming kregen, trokken al 2019 in het pand. Toen is ook de grootschalige verbouwing gestart, onder meer met als doel het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Nu die is afgerond, is de officiële opening. De open dag, waarop alle clubs zich kunnen presenteren, is vanwege corona uitgesteld naar 11 juni. ,,En er is meer gerealiseerd dan we voor ogen hadden’’, aldus een trotse Van der Horst. ,,Bijvoorbeeld de theaterzaal, een waar pronkstuk. Die hebben wij kunnen realiseren dankzij gulle gevers en sponsoren.’’

Theunis is trots op hoe het cultuurhuis gerealiseerd is. ,,Mijn uitgangspunt is altijd geweest: vertrouwen geven. Dat heb ik gedaan bij de sportclubs en ook hier. Hier heb je de sleutels, doe het zelf.’’

Clubs die zich in het cultuurhuis wilden vestigen, moesten iets met cultuur doen. Daarnaast stelde Theunis als voorwaarde dat er wordt samengewerkt door de verenigingen. ,,Als ik straks wethouder af ben kom ik hier met mijn twee kleinzoontjes een kijkje nemen. Misschien is er dan wel een club die mij als grijze man wil binnenhalen. Linedance wordt het in elk geval niet, want ik kan niet binnen de lijntjes dansen.’’