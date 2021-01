Naar een andere stad verhuizen? ‘Nee, ik heb in Roosendaal alles’

Valt er wat te beleven in Roosendaal?

,,Normaal gesproken wel. Al ga ik meestal naar Breda als ik naar de stad wil. Dat is wat groter, dus daar hebben ze wat meer. Ze hebben er ook betere winkels.”

Jongeren gezocht!

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Vandaag Vera Claassens (20) uit Roosendaal. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Je bent opgegroeid in Nispen en verhuisde vier jaar geleden naar Roosendaal. Was het wennen?

,,De overstap was niet zo groot. Ik zat al in Roosendaal op school en veel van mijn vrienden woonden er al. Het was alleen maar handig dat ik minder hoefde te reizen.”

Wat vind je leuk aan de stad?

,,Het voelt voor mij echt als thuis, omdat ik er al zo lang en veel kom. Ik ken alles, weet waar alles is. Het is ook heel relaxed hier.”

Heb je iets gemerkt van de vuurwerkonrust in Roosendaal?

,,Ik woon zelf in de polder, dus daar gebeurt niet zoveel. Ik rijd paard in Kruisland en Rucphen, en als ik naar Rucphen rijd kom ik door Langdonk, de wijk waar zoveel onrust was. Ik zag er vaker politie rijden en er stonden wat borden waarop stond dat we, wanneer we iets verdachts zagen, het moesten melden. Ik heb er zelf helemaal niks van gemerkt.”

Quote Ik woon zelf in de polder, dus daar gebeurt niet zoveel Vera Claassens

Ben je een trotse Roosendaler?

,,Ik denk het wel, ben op zich wel trots op de stad. Als ik zeg dat ik uit Roosendaal kom, beginnen mensen meteen over carnaval.”

Quote In december werd ik positief getest op het virus Vera Claassens Vier je graag carnaval?

,,Ja, dus er breekt een lastige tijd aan voor mij.”



Hoe ben je de lockdown tot nu toe doorgekomen?

,,In het begin ging het best goed. Ik kon, en kan nog steeds, gewoon naar mijn paarden. Dat doe ik elke dag. Ik heb me niet verveeld, maar na een tijdje werd het lastig om thuis aan school te werken. Ik merkte dat mijn concentratie afnam. In december werd ik positief getest op het virus, dus ik moest echt binnenblijven. Dat vond ik wel lastig. Gelukkig hadden mijn ouders ook corona, dus ik hoefde niet alleen op mijn kamer te blijven. Inmiddels kan mijn normale leven weer doorgaan.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen aan de stad?

,,Als je een dagje lekker wilt winkelen, kom je al snel bij Rotterdam of Breda uit. Ik zou de winkelkeuze wat verbreden. Ik hou zelf erg van merken zoals Superdry, Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Die kun je in Roosendaal niet vinden.”

Waarom wil je op de foto op het Molenbeekpad?

,,Ik rijd hier graag met mijn paard en ik loop er ook vaak met de hond. Hier word ik lekker rustig, heb ik even niks aan mijn hoofd. Wandelen kan hier heel goed.”

Wil je voor altijd in Roosendaal blijven wonen?

,,Ik ben nogal van de gewoontes, dus ik zie mezelf niet snel verhuizen naar een andere stad. Hier vind ik het prima. Al mijn vrienden en familie wonen hier, dus ik wil hier wel blijven.”

Hoe zie je je toekomst voor je?

,,Ik houd van paardrijden en studeer sportmarketing. Daarom zou ik graag iets in de paardensport doen. Mijn grote droom is om zelf carrière te maken in de paardensport, maar er zijn heel veel mensen die dat willen en het is een heel dure hobby. Sportmarketing is eigenlijk commerciële economie, maar dan gericht op sport. Ik zou de evenementenbranche, sponsoring of innovatie in kunnen. Het is heel breed.”

Paspoort

Hobby’s: paardrijden

School: sportmarketing aan de Fontys in Tilburg

Woont met: vader Wilfred en moeder Marion

Huisdieren: hond Kenzo en papegaai Quinty

verliefd: nee

Bijbaantje: nee