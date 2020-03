Naar de oogarts? Zo lang zijn de wachttijden bij Bravis en Amphia

Dat blijkt uit het overzicht van toegang- en wachttijden bij Amphia, te lezen op de site van het ziekenhuis. Het is in beide gevallen een forse overschrijding van de norm die landelijk is afgesproken met de verzekeraars.



Die bepaalt dat patiënten die via de huisarts worden doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis, binnen uiterlijk vier weken terecht moeten kunnen voor de eerste afspraak in de polikliniek.