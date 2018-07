Na zomervakantie zijn scooters niet meer gewenst in Roosendaalse binnenstad

Eind volgende maand moeten er op de Oude Markt vier camera's worden geplaatst die alle kentekens van voertuigen die het centrum inrijden, registreren. Wie geen ontheffing op zak heeft, kan een boete verwachten. Wanneer dat precies in gaat, is nog onduidelijk.

Hetzelfde geldt voor waar die vier camera's precies moeten komen te hangen, zegt gemeentewoordvoerster Rozemarie van Loon. ,,Dat wordt deze week afgestemd in overleg met de leverancier en met de ondernemers.''

Verkeersluw

De gemeente Roosendaal kondigde eerder dit jaar aan minder verkeer in de binnenstad te willen. Vooral de rondscheurende brom- en snorfietsen zijn de gemeente een doorn in het oog. Bezoekers en ondernemers hebben daar in verleden regelmatig over geklaagd. Roosendaal wil dat voortaan bewoners, winkelend publiek en terrasbezoekers de hoofdgebruikers van de binnenstad zijn.

Scannen

Quote Het aantal camera's op de Nieuwe Markt moeten we nog bepalen. Die plaatsen we in een tweede fase Rozemarie van Loon, woordvoerster Reden voor Roosendaal om te besluiten scooters die niks in de binnenstad te zoeken hebben, te weren. Camera's scannen voortaan bij de entrees van het stadscentrum de kentekens van brommers en snorfietsen. Wie geen ontheffing op zak heeft, kan een boete van 65 euro verwachten. Aanvankelijk was het volgens wethouder Cees Lok de bedoeling dat er camera's zouden komen te hangen bij de Schuiven, bij de Bloemenmarkt, bij de Raadhuisstraat en twee op de Nieuwe Markt.

De gemeente richt zich nu echter eerst op de Oude Markt en omgeving. Van Loon: ,,Het aantal camera's op de Nieuwe Markt moeten we nog bepalen. Die plaatsen we in een tweede fase.'' Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk.

Ontheffing

Centrumbewoners die een scooter hebben en ondernemers die een brommer nodig hebben voor hun zaak (zoals bezorgrestaurants), kunnen een ontheffing aanvragen. De gemeente Roosendaal verwacht bij monde van Van Loon 'enkele tientallen' aanvragen te verwachten.