Na zomer aanleg breedband Rucphen

Na de bouwvak (23 juli en 10 augustus) begint stapsgewijs de feitelijke aanleg van het snelle netwerk in het buitengebied. Naar verwachting is de klus uiterlijk juni 2019 helemaal geklaard.

Een aannemer gaat de komende tijd alle aangemelde adressen langs voor een zogeheten schouwing. Op die manier komt in beeld hoe het laatste stukje van het netwerk naar de huizen moet worden aangelegd. ,,Daar gaat nog heel wat tijd in zitten, want soms heeft een bedrijf een lange oprit, soms gaat het om een erf. Dat vergt een heel andere aanpak dan in een woonwijk.’’

Belangstelling

Het aantal aanmeldingen is wat verder opgelopen, sinds duidelijk werd dat het buitengebied van Rucphen - na enkele mislukte pogingen - daadwerkelijk breedband krijgt. Initiatiefnemer BBR verwacht dat er mogelijk nog wat aansluitingen bij komen. ,,Dat zien we wel vaker als een project eenmaal doorgaat’’, weet de woordvoerder. ,,Er zijn letterlijk ook wat grensgevallen. Als het kan, pakken we die meteen mee’’, zegt hij over belangstelling van net buiten de gemeente.